Дайджест новостей северного региона

Аграрии продолжают заготовку кормов. Способствует косовице и солнечная погода. Как современные технологии помогают на полях северного региона страны? Проект "Вторая жизнь" стартовал в Витебске, он поможет людям с ограниченными возможностями получить кулинарные навыки. И выставка изделий из керамики. Как возрождают старинное ремесло? Подробнее в дайджесте.



Рассказывает Марина Романовская. Теплая погода позволила аграриям нарастить темпы работ на полях. В северном регионе страны планируют заготовить 134 тысячи тонн сена, почти 2 миллиона тонн сенажа и примерно столько же силоса. Медлить нельзя, ведь значительный объем кормов надо получить именно с первого укоса. Вместе с другой техникой на полях работают пресс-подборщики, которые заворачивают урожай в стрейч-пленку. Так консервы для скота сохранят максимум полезных элементов.



Проект "Вторая жизнь" реализуют Витебский дом-интернат для пожилых и инвалидов и политехнический профессиональный лицей. Преподаватели создают учебный курс для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, который поможет приобрести кулинарные навыки. Обучение будет проходить в доме-интернате. Курс рассчитан на 6 месяцев.



От старинных образов до современных мотивов. Глиняные свистульки, подсвечники, тематические композиции и расписные картины. Более 100 работ представила в Витебске мастер из Бешенковичей Александра Овчинникова. Несколько лет она занимается возрождением традиционной свистульки Придвинского края. В коллекции фигурки петушков, уток, мифические и сказочные персонажи. Во время открытия выставки состоялся мастер-класс, где можно было узнать секреты изготовления глиняной свистульки.



