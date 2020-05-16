Дайджест новостей северного региона

В Лиозненском районе на братском кладбище у деревни Крынки перезахоронили останки советских солдат и мирных жителей - жертв фашизма. В Оршанском районе открыл двери восстановленный лечебный корпус областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, а в одном из музеев Витебска представлена выставка военно-исторической миниатюры. Георгий Жуков, Александр Василевский, Константин Рокоссовский, Иван Баграмян, генералиссимус Иосиф Сталин - правда, рассмотреть экспонаты не так просто. Почему? Узнаем из дайджеста новостей северного региона.



Рассказывает Ольга Масловская





Останки 2 советских солдат и 37 мирных жителей перезахоронили в Лиозненском районе

Останки 2 советских солдат и 37 мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Лиозненском районе. Их нашли во время полевых поисковых работ военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Торжественная церемония прошла на кладбище возле агрогородка Крынки, где почили почти 5 тысяч воинов. В районе, где девять месяцев стояла линия фронта, а воинские кладбища есть почти у каждой деревни, помнят каждого, кто отдал свою жизнь за независимость Родины. Всего на территории Лиозненского района сегодня 89 воинских захоронений, в которых почили почти 32 с половиной тысячи солдат и офицеров. 26 тысяч имен погибших установлены, и с начала 2020 года список пополнили почти 300 новых фамилий.





После модернизации открылся лечебный корпус Витебского областного госпиталя "Юрцево"

После ремонта и модернизации открылся лечебный корпус Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны "Юрцево". В современный медицинский объект превратилась усадьба, построенная в первой половине 19 столетия. Историческое здание давно нуждалось в реконструкции. Решение о капитальном ремонте с модернизацией приняли два года назад. За это время починили кровлю, заменили межэтажные перекрытия, окна, двери, провели воду, электричество, теплоснабжение, благоустроили территорию. Здесь разместилось 30 коек - современные светлые палаты с живописными видами из окон. На строительные работы потрачено почти три с половиной миллиона рублей. Корпус оборудован по программе развития Оршанского района.Сегодня в "Юрцево" 210 коек (70 терапевтических и 140 реабилитационных). Ежегодно здесь поправляют здоровье более четырех тысяч человек. После модернизации ждут и соседей-россиян.

Самый длинный железнодорожный маршрут свяжет Полоцк с Брестом

Его длительность составит почти 900 километров. В дороге поезд будет находиться более 19 часов. Он пройдет по четырем областям Беларуси: Витебской, Могилевской, Гомельской и Брестской. В северном регионе с остановками в Шумилино, Витебске и Орше. Первый раз из Полоцка железнодорожный состав отправится 18 мая, из Бреста - 19 мая. И далее будет ходить ежедневно. Кстати, самый длительный железнодорожный маршрут в мире пролегает от китайского города Иу до Лондона. Более 12 тысяч километров товарный поезд проходит за 18 дней.

В Витебске работает выставка, экспонаты которой рассмотреть не так просто

Маршалы победы в миниатюре. В Витебске работает выставка, экспонаты которой рассмотреть не так просто. Размеры фигурок, точно копирующие маршалов второй половины 20 века, начинаются от пяти с половиной сантиметров! Здесь Георгий Жуков, Александр Василевский, Константин Рокоссовский, Иван Баграмян, генералиссимус Иосиф Сталин. Автор миниатюр - кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна художественно-графического факультета ВГУ имени Машерова Игорь Горбунов. Копии выполнены из художественной пластики.