Дайджест событий Гомельского региона

Восстановленный Музей нефти, новые уникальные операции и чемпионат по самообороне республиканского масштаба. Эта неделя для Гомельского региона была богата событиями. Какими именно - подробнее расскажем в следующем дайджесте.



Рассказывает Анна Ковалева. В Национальном парке "Припятский" завершается подготовка к новогоднему сезону. Здесь находится одна из самых больших в Беларуси резиденций Деда Мороза. Его называют еще полесским. К приему гостей развлекательный комплекс в Лясковичах почти готов. Есть дом волшебника, корчма и владения Бабы-яги. Маленьких посетителей будут угощать горячим чаем с блинами и блюдами, приготовленными на костре. А компанию Деду Морозу и Снегурочке составит благородный олень Кузя. Кстати, в прошлом году их навестили более 5 000 человек.



Подарком на Новый год для жителей Гомельского региона стал реконструированный Музей нефти. Историю нефтедобычи Беларуси теперь рассказывают с помощью современных технологий и интерактивных панелей. Вообще музею более 20 лет. В Гомельской области он единственный такого типа. Его открыли в честь добычи стомиллионной тонны нефти. Нынешняя реконструкция длилась полгода. Вдвое больше времени понадобилось на создание концепции.



Современные технологии в Гомельском регионе внедряют и в медицине. Так, в областном центре начали делать новый вид операций на грудной клетке. До этого методика была доступна только гродненским специалистам. Теперь уникальные малоинвазивные вмешательства выполняют и здесь. Благодаря современному оснащению процесс визуализирован и полностью под контролем. Кстати, сейчас в полесском регионе проживает около 40 детей с деформацией грудной клетки. Теперь они имеют шанс на здоровую полноценную жизнь.



Свои возможности в Гомеле на этой неделе показали не только медики, но и правоохранители. Более 100 сотрудников силовых структур со всей страны встретились в городе над Сожем, чтобы принять участие в чемпионате по самообороне. За победу боролись в течение четырех дней. Участникам надо было вытащить билет с семью заданиями. В каждом моделировалась реальная ситуация. Например, обезоружить нападающего с пистолетом либо холодным оружием. С каждым годом уровень участников растет. Почти все, кто выступал, защищают цвета белорусского флага на международных соревнованиях.



