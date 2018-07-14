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Дайджест событий из Могилева

Восточный регион Беларуси расширяет взаимоотношения со Швейцарией и Японией. Могилевские бизнес-вумен создали свою общину. А еще - уникальная лестница-вышиванка для селфи украшает теперь областной центр. Более подробно - в дайджесте событий из Могилева.

Рассказывает Андрей Ястребов (видео).

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