Дайджест событий из Могилева

Восточный регион Беларуси расширяет взаимоотношения со Швейцарией и Японией. Могилевские бизнес-вумен создали свою общину. А еще - уникальная лестница-вышиванка для селфи украшает теперь областной центр. Более подробно - в дайджесте событий из Могилева.