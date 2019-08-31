Дайджест событий Могилева

Профсоюзы Беларуси присоединились к масштабной акции по подготовке школьников к началу нового учебного года. Сразу четыре новые машины, разработанные белорусскими учеными для уборки льна, презентовали в Шкловском районе. И благотворительная акция по восстановлению святынь и криниц Беларуси объединила в Могилеве заинтересованную молодежь. Все подробности в дайджесте событий с востока страны.



Свыше 320 тысяч рублей в этом году потратили профсоюзы Могилевской области на подготовку школьников к новому учебному году. Чтобы его начало запомнилось как яркий праздник, подарки (а это рюкзаки и канцелярские принадлежности - карандаши, тетради, детские книги) вручены представителями самой большой организации Беларуси воспитанникам детского приюта в Могилеве. Сегодня здесь проживают 22 мальчика и девочки, которые остались без опеки родителей. Более половины - школьники. Но все они теперь подготовлены ко Дню знаний. В том числе и единственный первоклассник Макар Постоялкин.



Финальный аккорд молодежной республиканской благотворительной акции по восстановлению святынь и криниц Беларуси прозвучал в Могилеве. Активисты БРСМ занимались благоустройством культовых построений в Подниколье, а также в Буйничах - рядом с новым храмом. Навели лоск - очистили их от строительного мусора, покрасили скамейки для туристов и верующих. С апреля по сентябрь (именно столько длилась в этом году акция) удалось восстановить много объектов по всей области.



Первый отечественный комплекс по уборке льна презентовали белорусские ученые. Это четыре машины, обеспечивающие весь процесс - от скашивания, переворачивания до прессования в рулоны для дальнейшей транспортировки на переработку. Их стоимость в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. По подсчетам специалистов, если нужды страны обеспечить нашей техникой, она сэкономит свыше 34 миллионов долларов. Оценить машины в деле аграрии смогли на полях Шкловского льнозавода.



В производстве новых машин были задействованы около десяти предприятий Беларуси, в том числе "Бобруйскагро" и "Гомсельмаш".