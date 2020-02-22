Дайджест событий Могилевской области

Взаимоотношения между регионами Беларуси и Турции расширяются новыми инвестпроектами. Четыре полосы, два подземных перехода - к кульминации приближается строительство дорожной развязки под Могилевом. Обновленный детский сад принял юных жителей в агрогородке Восток. Много событий отмечено на востоке страны.



Подробности в дайджесте. Свыше 70 миллионов долларов в качестве инвестиций вложены в экономику Могилевской области бизнесменами Турции, которые заинтересованы в расширении экономических отношений. На неделе представители компаний, специализирующихся на гостиничном бизнесе, строительстве, производстве мебели и автосервисе, познакомились с потенциалом СЭЗ "Могилев", посетили ее площадки и провели переговоры. Итогом форума стало подписание соглашений о сотрудничестве, а также нескольких инвестпроектов по выпуску изделий из каучука и средств гигиены для детей.



Крупный строительный проект приближается к кульминации. Реконструкция участка трассы Могилев - Чериков - Костюковичи протяженностью 5,5 километра - вынужденная мера, связанная с увеличением потока машин в этом юго-восточном направлении до 13 тысяч в сутки. Появятся четыре полосы для движения и два подземных перехода. А главное - развязка. По-новому перекладывают линии электропередачи и газопровод. А вот покрытие будет не асфальтным, а цементно-бетонным. Общая стоимость проекта - 63 миллиона рублей. Открытие участка запланировано на сентябрь.



Теплый пол, своя прачечная и современная кухня - условия, не уступающие городским. Подарок получили жители агрогородка Восток Могилевского района - обновленный детский сад. За год здание увеличилось на одно помещение, что позволило значительно увеличить места в дошкольном учреждении. Теперь их 105. Больше станет педагогов и техперсонала - на 10 новых рабочих мест.



