Дайджест событий восточного региона

Новая современная поликлиника приняла первых пациентов в Могилеве. Уборка золотого хлеба - кукурузы - стартовала в хозяйствах области. А еще жители деревни Сумароково получили подарок для занятий спортом. Подробности в дайджесте событий восточного региона. Рассказывает Андрей Ястребов.