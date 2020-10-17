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Дайджест событий восточного региона

Новая современная поликлиника приняла первых пациентов в Могилеве. Уборка золотого хлеба - кукурузы - стартовала в хозяйствах области. А еще жители деревни Сумароково получили подарок для занятий спортом. Подробности в дайджесте событий восточного региона. Рассказывает Андрей Ястребов.

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