Дайен Сэйр объяснила связь безграмотности, рабства и покушений на президентов США

Независимый кандидат в президенты США, президент организации Ларуша Дайен Сэйр в "Актуальном интервью" рассказала, почему в Америке легко стать жертвой покушения, в том числе лидеру страны.

Гостья интервью считает, что все дело в культурной проблеме. В США действительно были хорошие президенты, прежде чем их начали убивать. Это 16-й президент США Авраам Линкольн, 20-й президент Джеймс Абрам Гарфилд, 25-й президент Уильям Мак-Кинли. "Но британцы были в контакте с Конфедерацией США и хотели, чтобы американцы зависели от рабства, ведь если будешь зависим, никогда не будет развитой промышленности, независимости. Мы могли бы стать рабовладельческой страной с табаком и хлопком, и британцам бы это понравилось, поэтому они были близки к Конфедерации, но Линкольн победил ее", - поделилась историческим фактом собеседница.

По ее словам, британцы все равно "тянули" американскую нацию назад, однако благодаря культурному уровню и уровню образования, созданным при Линкольне, предателя тогда найти не удалось, и в Америке смогли завершить строительство трансконтинентальной железной дороги, устроить 100-летнюю всемирную выставку, наладить хорошие отношения с Россией, которая отправила флот к берегам Северной Америки во время Гражданской войны в США.

Дайен Сэйр

"Мы совершили настоящий разворот, когда пришел 26-й президент Теодор Рузвельт и 28-й президент Томас Вудро Вильсон, который был полным предателем. Эти два президентства стали большим шагом назад", - отметила независимый кандидат в президенты США.

Пытались убить дважды, к слову, и 32-го президента Франклина Рузвельта. "Я говорю о случае во Флориде до его инаугурации, когда пытались организовать переворот, но культурный уровень был настолько высок, что вновь не удалось найти предателя. Бунтовщики обратились к Смедли Батлеру (американский военный деятель. - Прим. news.by) с предложением организовать военный переворот, однако он отказался и собрал достаточно информации для разоблачения этого дела", - обозначила президент организации Ларуша.

quote Лучшая защита республики - образованные и нравственные граждане. Дайен Сэйр

Сегодня, по ее мнению, это самая большая уязвимость в США. Уровень грамотности в этой стране сейчас составляет 54 %, а большинство взрослых американцев не могут читать на уровне выше шестого класса. "И как тогда может существовать республика, как люди могут голосовать, если не знают, в чем заключаются их интересы. Но это и не их вина, что они глупые. Это своего рода рабство, когда человека лишают языка. В этой запертой клетке он не может мыслить", - заключила Дайен Сэйр.

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