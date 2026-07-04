Независимый кандидат в президенты США, президент организации Ларуша Дайен Сэйр в "Актуальном интервью" поделилась мнением, что думает о возможности в США голосовать по почте.

"Это нелепо! Многие были шокированы, когда поняли использование ковида как предлога, когда на каждом углу стояли ящики, и любой мог туда бросить бюллетень", - заметила собеседница.

Президент организации Ларуша призналась, что не любит выражение "мир через силу", ведь оно буквально означает - прав тот, кто сильнее, а это значит, что нет ни правды, ни справедливости, ни мира. "Шокирует, правда? Если у вас нет правды и справедливости, то нет и мира. К сожалению, появился точный термин "класс Эпштейна". Это кучка миллиардеров, куда входят очень богатые сторонники сионизма, например, Мириам Адельсон. Среди клиентуры Джеффри Эпштейна был и губернатор Билл Ричардсон. Уверена, Клинтоны тоже в этом были замешаны. Сексуальные и финансовые дела породили безнравственность. К сожалению, они в значительной степени владеют Конгрессом США", - заявила независимый кандидат в президенты США.

Но ситуация стала меняться, сообщила гостья интервью, в основном благодаря молодежи, которая очень возмущена геноцидом палестинского народа. К слову, евреи в Нью-Йорке голосовали за Зохрана Мамдани (мэр Нью-Йорка. - Прим. news.by). Дайен Сэйр признает наличие горстки фанатичных сионистов, но люди, чьи семьи были в концентрационных лагерях, не желают повторения такой истории. "Я знаю это, потому что много занималась сбором подписей, чтобы попасть в бюллетени на своих последних выборах в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, где проживает большое количество либерального еврейского населения. Уже в 2024 году они говорили мне, что их синагоги расколоты 50 на 50 из-за проводимой Израилем политики. Так что большинство американского народа не поддерживает войну, геноцид палестинского народа. Американцы не считают, что США должны вмешиваться в дела Ирана. И Конгресс это начинает чувствовать, - выразила точку зрения Дайен Сэйр.

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