Даже с Мальдивских островов: белорусские санатории привлекают туристов из 80 стран

27 сентября - Всемирный день туризма. Беларусь продолжает развивать эту сферу: за 2025 год въездной туристический поток составил 7,4 млн человек. Гости выбирают различные направления, начиная от промышленного туризма до замковых комплексов и экологических маршрутов.





За прошлый год Беларусь посетили почти 6,8 млн человек из России. Все больший интерес проявляют и гости из дальнего зарубежья: около 26 тыс. граждан Китая, а также около 24 тыс. граждан Германии.

Дарья Жевняк, замначальника отдела национального агентства по туризму: "В Беларуси есть свои уже устойчивые сформированные бренды. Первый - это, конечно, наши санатории. Они пользуются спросом у жителей порядка 80 стран. При этом для меня было удивительным, что есть единичные гости даже с Мальдивских островов.

Беларусь так привлекательна по разным причинам: кому-то хочется природы - и тогда это национальные парки "Браславские озера", "Припятский", "Нарочанский", "Беловежская пуща".



За 2025 год особо охраняемые природные территории посетили более 400 тыс. человек. Примерно половина из них - иностранные граждане. Такие цифры - показатель того, что туризм в Беларуси с каждым годом растет и развивается, и стране есть что показать.