Даже однократное употребление альфа-PVP и мефедрона может стать смертельным

Каждая история, где наркотик едва не стал последним в жизни подростка, на особом счету у правоохранителей. Таких несовершеннолетних знают по именам, и буквально все о причинах, ситуации в семье, стоял ли на учете у нарколога и прочее.

Каждая такая история - повод для анализа: что стало спусковым механизмом? Это надо выяснить, чтобы не допустить употребления наркотиков вновь.

Меня беспокоит это и как сотрудника милиции, и как гражданина, и как отца. Могу привести пример по Минской области. В приемный покой Минской областной детской клинической больницы были доставлены двое несовершеннолетних. Установлено: накануне в лесном массиве совместно употребили метадон. Оба причастны к распространению наркотиков в сети Интернет. Андрей Кезик, замначальника УНиПТЛ УВД Миноблисполкома

В свой день рождения один из парней не видел ни друзей, ни подарков, ни счастливых лиц родных. Кома. Умер в 18, так и не узнав мир. Два "если бы" могли предотвратить гибель: если бы отказался употребить и если бы друг не струсил и вызвал скорую.