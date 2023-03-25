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Даже однократное употребление альфа-PVP и мефедрона может стать смертельным
Каждая история, где наркотик едва не стал последним в жизни подростка, на особом счету у правоохранителей. Таких несовершеннолетних знают по именам, и буквально все о причинах, ситуации в семье, стоял ли на учете у нарколога и прочее.
Каждая такая история - повод для анализа: что стало спусковым механизмом? Это надо выяснить, чтобы не допустить употребления наркотиков вновь.
Меня беспокоит это и как сотрудника милиции, и как гражданина, и как отца. Могу привести пример по Минской области. В приемный покой Минской областной детской клинической больницы были доставлены двое несовершеннолетних. Установлено: накануне в лесном массиве совместно употребили метадон. Оба причастны к распространению наркотиков в сети Интернет.
В свой день рождения один из парней не видел ни друзей, ни подарков, ни счастливых лиц родных. Кома. Умер в 18, так и не узнав мир. Два "если бы" могли предотвратить гибель: если бы отказался употребить и если бы друг не струсил и вызвал скорую.
В 2022 году в стране зафиксировано 16 фактов передозировки у несовершеннолетних. К сожалению, одного подростка не удалось спасти. Основными видами психотропных веществ, которые мы изымаем, являются альфа-PVP и мефедрон. И хочу отметить: даже однократное употребление этих веществ может стать смертельным.Фильм АТН "Дорога в пропасть" смотрите ЗДЕСЬ.
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