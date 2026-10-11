"Дажынкі-2026" прошли в Калинковичах: как чествовали аграриев Гомельской области

Калинковичи гостеприимно встречали тружеников села со всего юго-восточного региона. Каждый район показал свою визитную карточку на красочном шествии.

Прошли ярмарки, выставка сельхозтехники, тематические подворья, рассказывающие о традициях, культуре, экономическом потенциале региона.

Были награждены те, кто трудился в полях не покладая рук. Вклад гомельских хлеборобов в республиканский каравай насчитывает более 1 млн т зерна с учетом рапса. Лидером по намолоту в области стал Речицкий район. Местные аграрии собрали 96 тыс. т зерновых и зернобобовых культур.

Сергей Довгалев, председатель Речицкого райисполкома:

"2026 год для Речицкого района действительно был знаковым. Несмотря на те погодные условия, которые складывались в этом году, Речицкому району довелось вложить значимый вклад в развитие каравая не только Гомельской области, но и в целом Республики Беларусь. Конечно, это благодаря трудолюбию тех людей, которые живут и работают на Речицкой земле".

"В этом году хозяйство уже неделю назад завершило все осенние работы и сделало хороший задел под урожай 2027 года. На сегодняшний день завершен сев озимых культур на площади 4,5 тыс. га. Наш коллектив немаленький - 548 человек. Каждый из работников внес хороший вклад для того, чтобы мы были отмечены высокой наградой", - поделился директор ОАО "Тихиничи" Юрий Васильцов.

Город преобразился к празднику: обновили объекты различных сфер, в том числе отпраздновал новоселье краеведческий музей - он переехал в новое здание.

Следующим районом Гомельского региона, который примет областной фестиваль "Дажынкі", будет Житковичский.