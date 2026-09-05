"Дожинки"-2026": Жемчужный собрал героев жатвы

"Дожинки-2026" в Жемчужном, демонстрация силы и стабильности нашего агропромышленного комплекса

Продовольственная безопасность, ключевой вопрос для любой страны. Беларусь отвечает на него уверенно. Уборочная кампания выходит на финишную прямую.

Зерновые убраны практически со всех площадей. Так что будем с хлебом! Наглядное тому подтверждение, "Дожинки". Их Брестская область празднует сегодня в агрогородке Жемчужный.

Участников и гостей фестиваля-ярмарки тепло поздравил наш Президент:

"Из года в год брестская земля удивляет щедростью хлебной нивы. И не только хлебной. Главное богатство региона, трудолюбивые, целеустремленные люди, которые искренне любят родной край, умеют работать и всегда нацелены на максимальный результат. Еще одно ценное качество полешуков, не пасовать перед трудностями. В нынешнем году природа неоднократно испытывала вас на прочность, однако и этот экзамен вы выдержали с честью, первыми в стране завершили жатву с солидным весом областного каравая свыше миллиона шестисот тысяч тонн.

От души благодарю механизаторов, агрономов, водителей, комбайнеров, руководителей всех уровней и других специалистов, которые сплоченной командой достойно финишировали в такой непростой, но очень важной для страны кампании.

Слова особой признательности экипажам, для которых уборочная страда стала делом семейным. В их составе почти треть представительниц прекрасного пола, ударным трудом отметивших Год белорусской женщины".

5 сентября в Жемчужном пожинают плоды труда, который длился все лето. За спиной тысячи гектаров убранных полей, в закромах миллионы тонн зерна. Но ключевое, конечно, не цифры, а герои жатвы и каравай, символ стабильности и продовольственной безопасности нашей страны.

Брестская область первой в стране завершила уборку зерновых. Итог с учетом озимого рапса, 1 млн 636 тыс. тонн при урожайности 40,7 центнера с гектара.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Первые мы начинаем, первые заканчиваем. Сроки максимально оптимальные. Область технически укреплена. Брестская земля празднует 30-й, юбилейный, праздник. И регион сегодня вносит достойный вклад в развитие хлебного каравая нашей страны".

Есть такая традиция: когда убрано последнее зерно, плетется венок из колосьев. "Дожинки" стали символом. Здесь каждый каравай как книга, в которой записана история труда и верности своему делу.

И сегодня в Жемчужном эта книга открыта для всех, кто ценит хлебный дух и щедрость брестской нивы. Удельный вес в республиканском каравае, 25,5 %. В тройке лидеров по намолоту зерна, тракторист ОАО "Великосельское агро" Александр Семашко. Его отец был механизатором, и он пошел по его стопам. Максимальное его достижение, 3,8 тыс. тонн.

Инженер по подготовке кадров Ляховичского лесхоза Марта Граблюк рассказала, что уже 10-й сезон участвует в уборочной кампании в составе семейного экипажа со своим отцом. "Мой отец уже более 35 лет работает в колхозе. Я вижу, как он на уборочную ходит. Все эти работы очень кропотливые такие. Ну, захотелось мне быть надежным тылом", призналась она.

Только в Брестской области 141 семейный экипаж. В этом южном регионе семь экипажей комбайнеров превзошли 3-тысячный рубеж по намолоту зерна, трое водителей доставили на доработку свыше 5 тыс. тонн урожая. В целом на Брестчине более 720 экипажей намолотили свыше 1 тыс. тонн зерна. Такой же рубеж на перевозке преодолели 512 водителей.

Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Вклад региона значимый, более 1,6-1,7 млн тонн зерна. Это высокий показатель. Урожайность тоже неплохая. Сам Бог для дожинок дал хорошую погоду. Хотелось сказать, что Президент, вернувшись из командировки, отметил труд аграриев в Брестской области, подписав ряд поручений, благодарностей".

Но областной праздник в Жемчужном, это лишь яркая витрина общереспубликанских достижений. Пока здесь чествуют передовиков, вся страна подводит итоги грандиозной уборочной кампании: по оперативным данным, аграрии уже намолотили свыше 9 млн тонн с учетом рапса. Эти цифры не просто статистика, а основа нашей продовольственной безопасности, гарант стабильности на прилавках и запас прочности на завтрашний день. Это не единожды подчеркивал и наш Президент.

"Если говорить о менталитете белорусов, то в нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать, заявил Александр Лукашенко. Уборочная страда, это ведь не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить".

Гаранты стабильности, ветераны труда, что держат в руках караваи, и молодые механизаторы, которые только начинают свой путь. Продовольственная безопасность видна на прилавках. Сила агропрома, в новейших комбайнах на выставке "ТэхнаРУХ" и в глазах людей, которые знают: их труд ценят.

Полтора километра рядов, сотни павильонов, тысячи гостей, это показывает масштаб и то, что было сделано за лето. А также обещание, что и в следующем году будет не меньше.

Михаил Петровский, главный инженер ОАО "Жеребковичи":

"Захватывает дух. Очень приятно, конечно. Звучали слова благодарности от руководства области и не только. Очень приятно. Наша работа, это обеспечение продовольственной безопасности. Наш кропотливый труд дает результаты, которые нас награждают".

Караваи в Жемчужном сегодня как визитные карточки районов. Каждый со своим характером, весом и душой. Пинский, почти 20 килограммов, кобринский, и вовсе ювелирная работа, дрогичинский, от бухгалтера с 30-летним хлебным стажем. Съедобные колосья, маки, аисты и даже отсылка к Году женщины, фантазия пекарей не знала границ. Шестнадцать хлебных историй, и каждая о главном: хлеб у нас любят и умеют печь с душой. Как, собственно, и организовывать праздники.

"Невероятно преобразилось место, очень красиво все. С нетерпением ждем концерт, поэтому пока только осматриваемся", поделилась впечатлениями женщина.

"Все весело, красиво, сказочно все придумано. Люди отдыхают, молодцы. Для детей много игр интересных, развлечений", рассказала другая.

Говорят, поле кормит, пока колос к колоску стоит. Сегодня в Жемчужном этот колос собрали в один большой венок, и каждый колосок в нем чей-то труд и вклад в общий республиканский каравай. Впереди выступления артистов и яркая точка фестиваля тружеников села, фейерверк как символ того, что урожай удался!