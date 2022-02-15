"Де-факто": белорусы рассуждают о поправках в Конституцию касательно брака

Совсем скоро нам предстоит сделать свой выбор, какой будет Конституция Беларуси. Одна из предлагаемых поправок касается брака. Это основа нашего общества. Именно семья, ее мировоззрение и ценности воспитывают будущее поколение белорусов. А значит, каким будет наше завтра, зависит от каждого из нас уже сейчас. В проекте Агентства теленовостей "Де-факто" белорусы рассуждают об изменениях.