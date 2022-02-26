"Де-факто" - о фактах проекта Конституции Беларуси и личной истории жителей нашей страны

Каждый должен чувствовать себя в безопасности и знать, что государство защитит, если будет необходимость. Агентство теленовостей продолжает проект "Де-факто" о фактах проекта Основного закона и личной истории белорусов.



О мирном атоме и развитии, о распределении полномочий и гарантиях суверенитета, о нашем здоровье, о нашем мирном будущем - в проекте много новелл.О своем прочтении их говорят сами белорусы. Что обсуждали на диалоговых площадках, в коллективах, в регионах? И за что отдают голос на референдуме?