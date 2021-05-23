Дебютный "Сожский полумарафон" прошел в Гомеле

"Сожский полумарафон", а точнее - его регистрация, со старта вызывал ажиотаж. Всю квоту участники забрали ранее, что стало хорошей пищей для размышления у организаторов. Ведь местный забег в этом году и для них дебютный"

Наталья Скуратова, участница соревнований "Сожский полумарафон - 2021"

