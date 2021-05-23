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Дебютный "Сожский полумарафон" прошел в Гомеле
Дистанция по ночному городу. Дебютный "Сожский полумарафон" прошел в Гомеле. Забег по центральным улицам и паркам города собрал более 300 участников. Особенностью именно гомельского полумарафона стало позднее время старта - 22 часа. С места событий Андрей Козлов.
И все-таки начнем наш сюжет с разминки, ведь перед любой физической активностью важно подготовить свое тело - об этом всегда не устают повторять опытные бегуны.
"Сожский полумарафон", а точнее - его регистрация, со старта вызывал ажиотаж. Всю квоту участники забрали ранее, что стало хорошей пищей для размышления у организаторов. Ведь местный забег в этом году и для них дебютный"
Дистанции в 5, 10 и 20 километров. Но общий старт во всех красках показывает антураж. И ведь далее вся дистанция - по ночному Гомелю, что "Сожский полумарафон" делает особенным.
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