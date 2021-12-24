Дед Мороз принимает гостей в парке Горького

Новогоднее чудо со страниц сказок в центре белорусской столицы! Главный зимний волшебник заселился в свои апартаменты в парке Горького. Дед Мороз и его внучка Снегурочка готовы встречать гостей. У маленьких посетителей есть возможность поговорить с любимыми новогодними персонажами, посидеть на сказочном троне и сфотографироваться. Можно оставить волшебнику письмо в почтовом ящике на домике. Без сладкого презента дети не останутся. Кстати, подарки дарит не только Дед Мороз, но и юные гости, в усадьбе настоящая выставка детского творчества.