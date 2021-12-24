3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дед Мороз принимает гостей в парке Горького
Новогоднее чудо со страниц сказок в центре белорусской столицы! Главный зимний волшебник заселился в свои апартаменты в парке Горького. Дед Мороз и его внучка Снегурочка готовы встречать гостей. У маленьких посетителей есть возможность поговорить с любимыми новогодними персонажами, посидеть на сказочном троне и сфотографироваться. Можно оставить волшебнику письмо в почтовом ящике на домике. Без сладкого презента дети не останутся. Кстати, подарки дарит не только Дед Мороз, но и юные гости, в усадьбе настоящая выставка детского творчества.
Домик в парке Горького работает уже 16 лет. В этом году Дед Мороз ждет детей до 9 января включительно.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов