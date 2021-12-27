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Дед Мороз принимает гостей в парке Горького в Минске
Новогоднее чудо со страниц сказок в центре столицы! Главный зимний волшебник заселился в свои апартаменты в парке Горького. Дед Мороз и его внучка Снегурочка готовы встречать гостей. У маленьких посетителей есть возможность пообщаться с любимыми новогодними персонажами, посидеть на сказочном троне и сфотографироваться. Кроме этого, можно оставить волшебнику письмо в почтовом ящике на домике. Без сладкого презента дети не останутся. Кстати, подарки дарит не только Дед Мороз, но и сами юные гости, в усадьбе настоящая выставка детского творчества.
Домик в парке Горького работает уже 16 лет. В этом году Дед Мороз ждет детей до 9 января включительно.
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