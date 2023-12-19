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Дед Мороз пробрался на утренник в Детский дом города Бобруйска по пожарной автолестнице

Сертификат на приобретение одежды и сказочное представление с конкурсами и играми на знание правил пожарной безопасности.

Спасатели Могилевской области необычно поздравили воспитанников Детского дома Бобруйска с наступающими новогодними праздниками. К зданию подъехали пожарные машины, и Дед Мороз пробрался на утренник по пожарной автолестнице. А затем вручил сладкие подарки.

Интернат стал вторым домом для 40 ребят, которые имеют особенности в развитии и остались без попечения родителей, но все же окружены заботой взрослых.

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