Деда Мороза online посмотрели более 30 тысяч человек

Какие же чудеса без главного новогоднего волшебника? Белорусский Дед Мороз продолжает шествие по миру в режиме online. Более 30 тысяч человек уже посмотрели прямую трансляцию из Беловежской пущи. Новый проект Агентства теленовостей смотрят в России, Литве, Украине, Польше, Германии, Израиле, Грузии, Молдове и США.



Дед Мороз online главный медиахолдинг страны запустил 17 декабря. Для этого в Беловежской пуще установили камеры видеонаблюдения, которые работают ежедневно с 11:00 до 18:00. Наблюдать за белорусской новогодней сказкой можно из любой точки мира. Интернет-трансляция из резиденции Деда Мороза продлится до 14 января.