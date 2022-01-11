Дединкин: Назрели все предпосылки для поправок в Конституцию Беларуси

О необходимости сохранения традиций и исторической правды, о ценности государственности и суверенитета высказался кандидат исторических наук, доцент Александр Дединкин, директор Витебского филиала Международного университета "МИТСО".



Сегодня назрели все предпосылки для поправок в Конституцию Беларуси, они обусловлены изменениями в обществе и мире, считает эксперт.



Александр Дединкин, директор Витебского филиала Международного университета "МИТСО", кандидат исторических наук, доцент:

Сегодня назрели все необходимые предпосылки для того, чтобы эта Конституция была принята. В первую очередь, произошла кристаллизация наших ценностей. Это ценности государственности, суверенитета. Это ценности исторической памяти и исторической правды. И вот как раз эти моменты находят отражение в том проекте Конституции, который мы сегодня обсуждаем. Далее. Изменилась геополитическая ситуация. Мир меняется. И мы как малая страна (Республика Беларусь совершенно небольшое государство) ощутили, как важно не потерять свой суверенитет, когда мир представляет собой борьбу огромных государств. Очень важная глава, которая вносится в Конституцию, - это ВНС. Это то наше народное вече, традиции которого у нас шли с первобытности, традиции которого мы на протяжении всей нашей истории почитали, сегодня найдет отражение, и я думаю, народ поддержит это в той новой Конституции, которую мы будем принимать.