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Дедушка и внук провалились в колодец с водой в Быхове
В Быхове дедушка и внук провалились в колодец с водой, пишет БелТА.
Жительница Быхова позвонила спасателям 31 октября в 17:38 и попросила о помощи. Женщина сообщила, что ее муж и внук упали в незакрытый колодец.
Выяснилось, что дедушка, бабушка и двое внуков отправились в лесополосу, чтобы насобирать еловых лапок и укрыть саженцы на приусадебном участке. В незакрытый колодец провалился 9-летний мальчик. Дедушка попытался его достать и сам оказался в колодце.
Прибывшие работники МЧС при помощи веревки достали пострадавших и передали медикам. Мальчик госпитализирован с предварительным диагнозом "общее переохлаждение". Мужчина в медицинской помощи не нуждается.
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