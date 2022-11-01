Дедушка и внук провалились в колодец с водой в Быхове

В Быхове дедушка и внук провалились в колодец с водой, пишет БелТА.



Жительница Быхова позвонила спасателям 31 октября в 17:38 и попросила о помощи. Женщина сообщила, что ее муж и внук упали в незакрытый колодец.



Выяснилось, что дедушка, бабушка и двое внуков отправились в лесополосу, чтобы насобирать еловых лапок и укрыть саженцы на приусадебном участке. В незакрытый колодец провалился 9-летний мальчик. Дедушка попытался его достать и сам оказался в колодце.



Прибывшие работники МЧС при помощи веревки достали пострадавших и передали медикам. Мальчик госпитализирован с предварительным диагнозом "общее переохлаждение". Мужчина в медицинской помощи не нуждается.