США начали очередной финансовый год с рекордным дефицитом бюджета в 404 млрд долларов.

"В Соединенных Штатах колоссальный дефицит госбюджета, и долговой кризис проявляет себя не первый год - это нужно понимать. В этом году дефицит госбюджета там составит, скорее всего, чуть более 2 трлн долларов. Эти деньги приходится занимать на рынке. Причем сейчас, в отличие от того, что было еще пару лет назад, занимают их уже под довольно высокие по американским меркам ставки. Если в период пандемии ставки были около нуля, т. е. это были де-факто бесплатные деньги, которые можно было занимать и особо не думать о последствиях, то сейчас из-за роста инфляции и топливного кризиса ставки в экономике выросли. В частности, если брать ставки по американским гособлигациям, они уже составляют 5-6 %, что довольно много. И это, конечно, ложится тяжелым грузом на американский бюджет, - отметил Малек Дудаков, политолог-американист. - Напомню, сейчас американскому правительству уже нужно тратить 1,2 трлн долларов ежегодно только на обслуживание своего госдолга. И это превращается чуть ли не в главную статью американского госбюджета - это больше, чем американские военные расходы. Американские военные расходы сейчас - 900 млрд - 1 трлн".