Дегустация традиционных белорусских блюд - проводить выходные на Кургане Славы стало доброй традицией

Гости привозят самое лучшее из своих районов, те подворья со своими особенностями, которых нет в других районах. Мы сегодня показываем, что аграрий может не только хорошо работать, но умеет хорошо создать настрой людям, хорошо веселиться. Мы еще говорим (есть такая поговорка, к Минской области особенно относится): где хлеб, там и песня.

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома