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Дегустация традиционных белорусских блюд - проводить выходные на Кургане Славы стало доброй традицией
Еженедельный выставочный марафон на территории мемориального комплекса "Курган Славы" продолжает знакомить тысячи гостей с историей и культурой Минской области. Каждые выходные на тематических площадках экспозиции различных организаций, объединений и структур центрального региона. С чем можно было познакомиться в прошедшие выходные, расскажет Анна Загородняя.
Презентация сельского хозяйства Минской области
Второй год летом Курган Славы становится местом притяжения гостей со всех уголков страны и зарубежья. Традиция продолжается, и прошедший уик-энд оживил мемориальный комплекс "Курган Славы".
На этот раз на повестке дня презентация сельского хозяйства Минской области. Программа широкая и разнообразная. Отличный повод вернуться к белорусским традициям и почувствовать народное единство.
Каждый район во время мероприятия создал свое импровизированное подворье, проявлял гостеприимство, угощал посетителей, делился уникальными обычаями своей местности.
Очень полезно в том плане, что мы можем и себя показать, и посмотреть, как подготовились другие подворья, что-то взять у них, что-то свое дать, и в дальнейшем, когда у нас будут районные "Дожинки", мы будем совершенствоваться.
Конкурса "Драники на полене"
На площадках представлена продукция белорусских предприятий: можно было попробовать мясные, молочные и хлебобулочные изделия. Все вкусное и натуральное, утверждают организаторы. Также гости мероприятия стали зрителями конкурса "Драники на полене", участники на время готовили традиционное белорусское блюдо на открытом огне.
Гости привозят самое лучшее из своих районов, те подворья со своими особенностями, которых нет в других районах. Мы сегодня показываем, что аграрий может не только хорошо работать, но умеет хорошо создать настрой людям, хорошо веселиться. Мы еще говорим (есть такая поговорка, к Минской области особенно относится): где хлеб, там и песня.
Мы приехали с логойской земли поболеть за своих земляков, получили огромнейшее удовольствие, с гордостью посетили площадку логойчан. Вы знаете, презентабельно, красиво, респектабельно. Стоит очередь - это значит, мы нужны людям. И то, что здесь происходит в Год исторической памяти, говорит о том, что это нужно, увеличивается посещаемость такого рода памятников.
Выступление ансамблей придало выходным особенный колорит, ростовые куклы, выставки, мастер-классы, интерактив - не остались без внимания и дети. Рисование на пряниках пищевой краской, игры в шашки или морской бой, катание на пони. Финальная часть мероприятия - лотерея, победители получили вкусные призы от спонсоров выставки.
Проводить выходные на Кургане Славы стало уже доброй традицией, приуроченной к Году исторической памяти. Тематические мероприятия будут проходить каждую субботу и воскресенье до конца лета.
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