Декада русской книги открылась в библиотеке имени Л. Н. Толстого

Декада русской книги стартовала в столичной библиотеке имени Толстого. Прошла встреча с представителями Союза писателей Беларуси. Были представлены издания русских писателей и поэтов.

Все дни декады будут посвящены художественному переводу и книгам белорусских писателей, которые вышли в России и у нас. В Минске презентуют антологию белорусской поэзии. Запланирована и встреча, посвященная писателям-фронтовикам.