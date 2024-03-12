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Декада русской книги открылась в библиотеке имени Л. Н. Толстого

Декада русской книги стартовала в столичной библиотеке имени Толстого. Прошла встреча с представителями Союза писателей Беларуси. Были представлены издания русских писателей и поэтов.

Все дни декады будут посвящены художественному переводу и книгам белорусских писателей, которые вышли в России и у нас. В Минске презентуют антологию белорусской поэзии. Запланирована и встреча, посвященная писателям-фронтовикам.

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