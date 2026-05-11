Декан истфака БГУ Кохановскиий: Интерес студентов к истории Беларуси сместился в XX век

В последнее время все чаще звучит вопрос: действительно ли сегодня история Беларуси стала предметом как никогда актуальным? Как отметил в программе "Актуальное интервью" Александр Кохановский, доктор исторических наук, декан исторического факультета БГУ, история Беларуси всегда вызывала интерес, меняются лишь акцентные моменты и темы, которые выходят на повестку дня. Сегодняшний интерес студентов отличается от того, что был 10 лет назад, и это зависит, в том числе, от стадии научной разработки тех или иных вопросов.

Обсуждается, какой исторический период для изучения чаще всего выбирают молодые люди. По словам декана, есть те, кто изучает более древнюю историю, включая серьезные теоретические аспекты средневековой истории Беларуси, другие занимаются XIX веком. Однако заметно повысился интерес к современной истории Беларуси и новейшей истории, то есть к XX веку.

"Для этого есть благодатная основа, - пояснил Александр Кохановский. - У нас огромный массив необработанных данных, и здесь можно сделать свое научное имя".

Александр Кохановский, доктор исторических наук, декан исторического факультета БГУ

Молодые люди, отметил он, часто достаточно прагматичны. Им интересно работать с живым материалом. Молодежь очень внимательна к сегодняшней повестке дня - вопросам геополитики, месту Беларуси в новых геополитических реалиях. Эти темы их волнуют, и они активно ими занимаются.

Историческая политика и память о прошлом - это важнейший акцент национальной безопасности, поэтому важно знать, как грамотно донести до потомков ключевые аспекты памяти о Великой Отечественной войне.

Александр Кохановский отметил, что вопросы исторической политики и исторической памяти интересуют студентов даже без погружения в теоретические аспекты. Тема войны сейчас очень актуальна для молодых людей, они ею увлечены. Причем увлечены не просто чтением книг, а тем, что пропущено через себя, свою семью и малую родину.

"Несколько лет назад очень ощутимой была возможность и необходимость студентов реализовать себя, свою активность, - рассказал декан. - Тема войны оказалась очень благодатной в этом направлении. Многие проекты были реализованы и инициированы самими студентами".

Несмотря на то, что за послевоенные десятилетия изданы тысячи публикаций, воспоминаний, документов, научно-популярных фильмов и монографий, остается много событий войны, которые не нашли полноценного отражения. В качестве примера эксперт привел 1941 год - оборонительные бои на территории Беларуси.

Многие события и герои остались в тени - оборона Могилева в 1941 году, Минский "Шталаг-352" в Масюковщине. Имена тех, кто там погиб, восстанавливают до сих пор.

"Это те, кто не покорился, - подчеркнул декан. - Они, может быть, не все участвовали в боевых действиях, но это люди, которые даже в условиях нахождения в концлагере пытались прорываться к партизанам. Известны даже попытки побега".

памятник женщине на войне

Студенты исторического факультета за последнее время восстановили имена более 750 человек, находившихся в лагере. А таких героев войны, которые повседневно, ежечасно ковали победу, очень много.

Хватает ли возможностей и ресурсов для изучения этой кропотливой темы, в частности - архивных материалов? Александр Кохановский отметил, что архивные фонды в Беларуси очень большие. Даже фонды Национального архива изучены исследователями далеко не в полной мере, ведь это сотни тысяч документов.