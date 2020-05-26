Декоративные злаки остаются на пике садовой моды

Воздушные травы теснят с клумб яркие цветы. Потому что, во-первых, не требуют больших вложений - сил и средств, но в то же время красивы в любую пору. Чтобы расширить посадки декоративныхзлаков, ихнужно делить.







Еслизлак растет на одном месте достаточно долго, то куртина может постареть и выпадать изнутри. Поэтому делят их ещедля увеличения декоративности и срока роста злаков на одном месте.



Немного теории: злаки делятся на холодно- и теплорастущие. Именно холоднорастущиерадуют нас зеленью в начале сезона. Ониактивно растут весной и в начале лета, а потом осенью. В это же время их делят и пересаживают.





Сеслерия Гейфлера

В этом году из-за теплой зимы она зацвела своими чернильными колосками на месяц раньше. Обрезать ее не нужно, а вот делить - самое время. На стол садовода сеслерия попадает с большим земляным комом.

Сначала отрясем землю. Корешки меленькие, нежные. И чтобы сохранить большее количество корешков, копаем с землей.

Сеслерия насчитывает 27 видов, а род назван в честь венецианского врача Леонардо Сеслера, имевшего в XVIII веке собственный ботанический сад.

Чуть подрезаем секатором куртинку, чтобы корни немногоразошлись, и разрываем. Можно поделить на более мелкие деленки - не на 4 части, а на большее количество. Но опять-таки все зависит от срока декоративности. Если поделим очень мелко, то, получим маленькие былинки-травинки, которые вида не дадут. Лучше поделитьболее крупно, чтобы уже получить картинку на текущий сезон.

Если глинистый грунт, будьте готовы, что вам придется постараться, чтобы поделить такие кусты. Подрезаем немножко корешки, чтобы они не загнулись в горшке, чтобы их можно было распрямить и хорошо посадить. Отряхиваем землю и садим.

Секрет посадки злаков прост: садить так, как было. В грунте или в контейнере. Не ниже и не выше. Часть побегов в земле, часть - над грунтом, и именно такая посадка даст возможность нашей сеслерии Гейфлера хорошо расти и развиваться.

Холоднорастущий злак - ожика лесная

Она пока редкая гостья в наших садах, но гостья желанная. Дело в том, что ожика хорошо растет в тенистых и влажных местах - именно там, где не хватает ярких красок. Листья у сорта “солар флейр” желто-лимонного оттенка.

Ожика лесная - многолетняя вечнозеленая трава родом из лесов Карпат и Кавказа, зимостойкая и быстрорастущая.

Куст достаточно плотный, поделить его непросто. Здесь никаких стреляющих побегов нет, очень плотное корневище, и нужно очень аккуратненько его разделить, чтобы не оторвать одиночные побеги от корешков. То есть, нужно разрезать, чтобы была часть корневой системы и часть верхушки.

Нужно и силу приложить, и в то же время чувствовать растение. А когда дело сделано,аккуратно подрезать корни перед посадкой.

Как растение сидело в грунте изначально, так стараемся его и посадить. Чтобы он не торчало над землей и не было сильно глубоко закопано.

При пересадке растение может немножко пострадать, и старая листва пожухнет. Аккуратно ее выдергиваете либо вычесываете. Обрезать полностью нельзя, потому что растение может не выйти в рост дальше. Так как все росточки выходят как бы изнутри куста и можно повредитьточку роста, туда попадает вода, растение загнивает и погибает.