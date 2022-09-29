Декоратор "Беларусьфильма" превращает собственное подворье и дом в сказочную синема

Трудовую жизнь он связал с кинематографом и участвовал в создании знаменитых советских кинолент рядом с Леонидом Нечаевым, Анатолием Алаем, Владимирам Наумовым. Сергей Михайлович Бабко - уроженец деревни Голынки Клецкого района - сегодня на заслуженном отдыхе. Но может похвастаться новым художественным увлечением своей жизни. В киношедевр и сказочную синема он превращает собственное подворье и дом. Декоратор и реквизитор истории "Про Красную Шапочку", Сергей Бабко украшает фантастическими птицами, зверями и теремками свою усадьбу, расписывает комнаты. Мастер помогает украшать и совершенствовать домашний интерьер и голынским соседям.