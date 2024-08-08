Декриминализация - одна из ключевых позиций законопроекта "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности"

В качестве примера можно привести некоторую трансформацию подходов к ответственности за так называемое картерство. Предлагается в проекте ввести не уголовную, а административную ответственность для тех людей, которые по просьбе мошенников регистрируют на свое имя банковские карты, потом передают их реквизиты кому попало. Но это не значит, что этим можно будет совершенно безнаказанно заниматься, потому что административную ответственность за эти действия предполагается установить достаточно строгую. И по карману она будет бить не менее чувствительно, чем уголовный штраф.

Валерий Калинкович, первый зампредседателя Верховного суда Беларуси