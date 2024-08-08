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Декриминализация - одна из ключевых позиций законопроекта "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности"
К обсуждению законопроекта "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" подключилась и рабочая группа из МВД, в которую вошли специалисты из разных областей. Эксперты детально изучили судебно-следственную практику, на базе которой и были внесены соответствующие предложения по корректировке.
К примеру, говоря про санкции, мы проанализировали те санкции, где у нас единственное наказание - это лишение свободы, и предложили в качестве альтернативных наказаний арест либо ограничения свободы. Естественно, это не коснулось составов особо тяжких преступления, а также в ряде санкций было предложено, где есть у нас лишение свободы, либо снизить верхний предел наказания, либо и верхний, и нижний. Диспозиции тоже подверглись скрупулезной оценке, соответственно были изучены как основные, так и квалифицирующие признаки. Тоже высказан ряд предложений.
Декриминализация - одна из ключевых позиций нового законопроекта
Декриминализация - одна из ключевых позиций нового законопроекта. Например, исключается уголовная ответственность за незаконное безвозмездное отчуждение вверенного лицу имущества при отсутствии корыстной цели. Этот момент с учетом практики нам прокомментировал и первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.
В качестве примера можно привести некоторую трансформацию подходов к ответственности за так называемое картерство. Предлагается в проекте ввести не уголовную, а административную ответственность для тех людей, которые по просьбе мошенников регистрируют на свое имя банковские карты, потом передают их реквизиты кому попало. Но это не значит, что этим можно будет совершенно безнаказанно заниматься, потому что административную ответственность за эти действия предполагается установить достаточно строгую. И по карману она будет бить не менее чувствительно, чем уголовный штраф.
Фундаментальный принцип справедливости - в основе нового законопроекта
Фундаментальный принцип справедливости, заложенный в основу нового законопроекта, не имеет правового определения, но каждому человеку смысл этот близок и понятен, акцентировали в Верховном суде. В законе же общественная справедливость должна выражаться в четко обозначенных категориях.