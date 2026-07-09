Делать открытия и помогать людям - дипломы получили первые выпускники программы БГУ и Пекина

22 диплома, 18 из которых с отличием, получили выпускники первого выпуска совместной программы БГУ и Пекинского университета по биотехнологиям. 4 года ребята учились в двух вузах, сдавали сессии на трех языках. Неподдельные эмоции, амбициозные планы и детали учебы.

Тысячи километров от Минска до Пекина. Разные культуры, подход и менталитет. Но есть то, что объединяет - первая совместная образовательная программа БГУ и Пекинского университета.

Еще буквально несколько лет назад это казалось экспериментом, сегодня - уже есть конкретный результат - первый выпуск. За этой картинкой, которую уже во всех СМИ прозвали, не слукавив, исторической, - сотни лабораторных ночей и опыт, который не даст ни один учебник. Уже на первом курсе - полное ощущение себя частью большой науки. Без права на ошибку, но с правом на открытие.

Владислав Степанов, выпускник БГУ и Пекинского университета:

"Самое яркое - это наша лабораторная практика в Пекине по биохимии. Тогда был небольшой практикум, нам дали возможность разбиться на группы и сделать свой личный проект. Коллеги из Пекина обладают колоссальным опытом, высококвалифицированные специалисты, и возможность перенять их опыт очень дорого стоит".

Помимо научных исследований, в их ДНК прописалась еще одна важная строчка - знакомство с китайской культурой. Иероглифы, традиции, отношение к делу - все это стало не просто фоном, а буквально геномом.

Евгений Жуковский, выпускник БГУ и Пекинского университета:

"Тайцзицюань был частью программы познания культуры Китая. И сам по себе тайцзицюань - это как неотъемлемая часть. Без этого китайцы - это не китайцы. Для нас первое впечатление, что это как фитнес-разминка. Нам рассказывали философию этого процесса, как все эти движения зарождались, значение каждого движения. И это очень глубокая история, которая уходит далеко-далеко в корни Китая. Правда, очень интересно было наблюдать за развитием в целом китайской цивилизации".

Они привезли в родную Синеокую не просто дипломы. Настоящий симбиоз - в лабораториях двух стран выводили единую формулу успеха. Теперь ее предстоит проверить на практике.

Егор Короткевич, выпускник БГУ и Пекинского университета:

"Я планирую связать жизнь с медицинскими биотехнологиями, начиная от различных маркеров для диагностики заболеваний, в том числе онкологических, заканчивая разработкой различных биотехнологических способов, препаратов. С теми же клеточными линиями можно работать, можно выделять конкретные вещества и дальше уже их тестировать и внедрять в различные этапы терапии на то, чтобы лечить и помогать людям".

Разработка новых лекарств (в том числе для лечения онкозаболеваний) и создание в Беларуси производств на основе передовых китайских технологий - такие задачи поставил Президент перед выпускниками.

Олеся Прохоренко, проректор по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского государственного университета:

"Это очень важные 4 года жизни. Я прекрасно помню всех ребят, которые приходили к нам на собеседование в самом начале проекта, и сегодня у меня есть возможность сравнить их прошлых и нынешних. Уже тогда они четко понимали, чего хотят от жизни. Их главной мотивацией было совершать открытия и помогать людям. Сегодня мы видим, что, завершив обучение, они не остановились на достигнутом и уверенно идут к своей миссии".

Наталья Гавричкова, мама выпускника БГУ и Пекинского университета:

"Огромное спасибо за такую возможность для наших детей обучаться по такой программе. Сегодня нашим государством делается очень многое для молодежи именно в области образовательных инициатив и различных проектов. Задача наша, как родителей, поддержать, вырастить детей, дать им возможность, дать им такое воспитание, чтобы они смогли учиться на таких программах. Они представляли не только себя, как учащихся на территории Китайской Народной Республики, но они представляли лицо Республики Беларусь, а это важно".

Главный генетический код - знания - уже записан. Теперь осталось перевести эту формулу на язык практики. А горящие глаза молодых биотехнологов станут катализатором, который точно приблизит новые научные открытия. Кто-то продолжит путь в магистратуре, кто-то сделает первые шаги в профессии. Но направление у всех одно - только вперед.