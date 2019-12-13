Делать ставку на практику и привлекать кадры хорошим заработком. Обстоятельный разговор о медицине

Развитие медицинской сферы Президент обсудил со студентами и преподавателями медицинских вузов

Самые важные вопросы развития медицины - такие, как недостаток врачей узких специальностей и отток кадров, развитие сети межрегиональных медцентров и активное использование телемедицины - обсудили сегодня на встрече Главы государства со студентами и преподавателями медицинских вузов.

. Причем задать их могли не только из Минска, но и из Гродно, Витебска и Гомеля. Прямая трансляция из столицы велась прямо в региональные аудитории. В каком направлении должны развиваться республиканские НПЦ? Что должны уметь врачи общей практики? И за какими медиками будущее? Во время беседы Александр Лукашенко не раз обратил внимание на уровень подготовки медицинских специалистов, на укрепление материальной базы в вузах, на ставку на практику, а не на теорию. Потребовал сократить сроки обучения и со второго курса окунуть студентов в профессию.

Президент отказался от перерыва на обед, хотя к 13:00 разговор длился уже более двух часов.

Студенты охотно приняли предложение продолжить беседу, и она вышла далеко за рамки одной лишь медицины. Спрашивали о праздниках, о подарках для Президента и о его участии в выборе профессии для своих детей. Александр Лукашенко отвечал с юмором. Однако многие заданные вопросы касались очень серьезных тем. Например, экологии, регистрации иностранцев, внедрения страховой медицины и новой системы оплаты труда. Многие заданные вопросы затрагивали острые социальные проблемы, которые так или иначе касаются здоровья нации. Например, о наркотиках и работе по блокировке сайтов с криминальным контентом. Президент прокомментировал решение помиловать отдельных осужденных, которые оступились впервые. Напомним, в Беларуси разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности борьбы с наркопреступностью, и один из пунктов касается именно предложений о помиловании.

Среди острых проблем системы здравоохранения несколько раз во время встречи прозвучал кадровый вопрос и недостаток узкоспециализированных врачей в небольших районах. Об этом говорили и в зале, и еще до начала мероприятия. Позиция белорусского лидера: нужно привлекать кадры и специалистов высокого уровня

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Студентка подарила Президенту свою картину

Такие встречи, где участвуют и преподаватели, и студенты, стали традицией современной Беларуси. Они затрагивают разные вузы и сферы не только образования, но и экономики и в целом нашей жизни. Сегодняшним разговором (а он продлился без малого три часа) все остались довольны.

На память о встрече Президенту преподнесли картину студентки педиатрического отделения Юлии Голубчик. Девушка - землячка белорусского лидера.