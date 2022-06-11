"Делайте все вовремя!" - Лукашенко записал видеообращение к выпускникам школ

Дорогие ребята! Закончился второй, очень тяжелый, я думаю, самый тяжелый этап вашей жизни. Первый, естественно, детский сад. А сейчас школа. Тяжелый потому, что вам приходилось заниматься всем и сразу. Изучать нелюбимые предметы, делать нелюбимую работу. Дальше однозначно будет легче. Но только в том случае, если вы точно и правильно определите свой дальнейший путь. И вам нужно будет заниматься только одним, может быть, двумя-тремя конкретными делами. Если точно определите, то обязательно интересными делами.

Трепетные эмоции испытал и самый известный выпускник страны Николай Лукашенко. В целом выпускные объединили по стране более 50 тысяч 11-классников. Свыше трех тысяч учреждений образования стали красочными площадками для торжеств. И на каждой была своя изюминка. Выбор всех, кто перешагнул порог во взрослую жизнь, в основе независимости страны. Для них, а также для родителей прозвучало поздравление и напутствие от Президента и отца."И еще всегда советую в таком случае нашим студентам, выпускникам и школьникам: делайте все вовремя. Вовремя изучайте предметы, вовремя определяйте свой дальнейший путь, вовремя идите на работу, вовремя создавайте семьи, рожайте детей. Вовремя, все вовремя! Потому что потом это сделать будет трудно: вас захлестнут другие дела. Словом, в добрый путь, дети!" - сказал Президент.Прощальный школьный вальс, бал до самого утра и рассвет с друзьями - этот день они запомнят на всю свою жизнь.