Делегат ВНС о Военной доктрине и Концепции национальной безопасности: Это документы о мире

В Беларуси есть все, чтобы жить, работать и зарабатывать. Сегодня молодежи доверяют строительство знаковых исторических объектов, ее голос слышат. С таким заявлением выступил на ВНС Владимир Бабичев, отметив, что он простой парень из небольшой деревни Дубровенского района Витебской области. На Всебелорусском народном собрании он смог высказать свою точку зрения и позицию. Делегат рассказал, как подбирал слова для своего выступления.

Когда была внесена кандидатура на председательство во Всебелорусскомнародномсобраниив лице нашего уважаемого Президента, слова в голову пришли сразу, потому что они шли от сердца, по-честному. Мне действительно хотелось подняться и напомнить очередной раз, особенно молодым людям, которые также являются делегатами ВНС, о том, что сегодня в нашей стране для молодежи сделано абсолютно все.

Когда была внесена кандидатура на председательство во Всебелорусскомнародномсобраниив лице нашего уважаемого Президента, слова в голову пришли сразу, потому что они шли от сердца, по-честному. Мне действительно хотелось подняться и напомнить очередной раз, особенно молодым людям, которые также являются делегатами ВНС, о том, что сегодня в нашей стране для молодежи сделано абсолютно все.

Также Владимир Бабичев отметил, что солидарен с Президентом в том, что те беглые, которые не желают добра своей стране, могут забыть о том, что имеют здесь: "Абсолютно солидарен и буду поддерживать. Был переломный момент, и тогда глава государства предупредил всех граждан нашей страны о том, что стоит быть вдумчивыми, анализировать. Кто действительно всегда любил Родину, остался здесь и сегодня дальше продолжает жить в развивающемся и независимом государстве. Кто-то, кто всегда думал только о себе, искал лично для себя лучшую жизнь".