ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Делегат ВНС о Военной доктрине и Концепции национальной безопасности: Это документы о мире

В Беларуси есть все, чтобы жить, работать и зарабатывать. Сегодня молодежи доверяют строительство знаковых исторических объектов, ее голос слышат. С таким заявлением выступил на ВНС Владимир Бабичев, отметив, что он простой парень из небольшой деревни Дубровенского района Витебской области. На Всебелорусском народном собрании он смог высказать свою точку зрения и позицию. Делегат рассказал, как подбирал слова для своего выступления.

Когда была внесена кандидатура на председательство во Всебелорусскомнародномсобраниив лице нашего уважаемого Президента, слова в голову пришли сразу, потому что они шли от сердца, по-честному. Мне действительно хотелось подняться и напомнить очередной раз, особенно молодым людям, которые также являются делегатами ВНС, о том, что сегодня в нашей стране для молодежи сделано абсолютно все.
Владимир Бабичев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания

Также Владимир Бабичев отметил, что солидарен с Президентом в том, что те беглые, которые не желают добра своей стране, могут забыть о том, что имеют здесь: "Абсолютно солидарен и буду поддерживать. Был переломный момент, и тогда глава государства предупредил всех граждан нашей страны о том, что стоит быть вдумчивыми, анализировать. Кто действительно всегда любил Родину, остался здесь и сегодня дальше продолжает жить в развивающемся и независимом государстве. Кто-то, кто всегда думал только о себе, искал лично для себя лучшую жизнь".

Говоря о новом статусе ВНС, Владимир Бабичев отметил, что он гораздо действеннее. Сейчас ВНС - это высший орган народовластия. "Представительство делегатов, которые работают в команде, занимаются судьбой нашей страны на государственном уровне", - сказал делегат. Также он подчеркнул, что Военная доктрина и Концепция национальной безопасности - это документы о мире.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все