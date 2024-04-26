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Делегат ВНС о Военной доктрине и Концепции национальной безопасности: Это документы о мире
В Беларуси есть все, чтобы жить, работать и зарабатывать. Сегодня молодежи доверяют строительство знаковых исторических объектов, ее голос слышат. С таким заявлением выступил на ВНС Владимир Бабичев, отметив, что он простой парень из небольшой деревни Дубровенского района Витебской области. На Всебелорусском народном собрании он смог высказать свою точку зрения и позицию. Делегат рассказал, как подбирал слова для своего выступления.
Когда была внесена кандидатура на председательство во Всебелорусскомнародномсобраниив лице нашего уважаемого Президента, слова в голову пришли сразу, потому что они шли от сердца, по-честному. Мне действительно хотелось подняться и напомнить очередной раз, особенно молодым людям, которые также являются делегатами ВНС, о том, что сегодня в нашей стране для молодежи сделано абсолютно все.
Также Владимир Бабичев отметил, что солидарен с Президентом в том, что те беглые, которые не желают добра своей стране, могут забыть о том, что имеют здесь: "Абсолютно солидарен и буду поддерживать. Был переломный момент, и тогда глава государства предупредил всех граждан нашей страны о том, что стоит быть вдумчивыми, анализировать. Кто действительно всегда любил Родину, остался здесь и сегодня дальше продолжает жить в развивающемся и независимом государстве. Кто-то, кто всегда думал только о себе, искал лично для себя лучшую жизнь".
Говоря о новом статусе ВНС, Владимир Бабичев отметил, что он гораздо действеннее. Сейчас ВНС - это высший орган народовластия. "Представительство делегатов, которые работают в команде, занимаются судьбой нашей страны на государственном уровне", - сказал делегат. Также он подчеркнул, что Военная доктрина и Концепция национальной безопасности - это документы о мире.
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