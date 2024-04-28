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Делегат ВНС: В нашей стране воля народа играет определяющую роль
Особенностью нового статуса Всебелорусского народного собрания является то, что теперь этот орган будет проводить заседания не раз в пять лет, а не реже одного раза в год. Срок полномочий ВНС - пять лет.
Президент уже не один раз говорил, что мы находимся на каком-то - я бы не сказал переломном моменте - в преддверии следующего этапа развития нашей страны. И самое главное, чтобы этот переход от одного этапа к другому прошел без каких-то ломок и потрясений. Еще раз хочу повториться. Именно кандидатура Президента в должности руководителя ВНС с его колоссальным опытом и авторитетом нашей страны позволит правильно вписать ВНС в систему координат наших государственных органов.
"Иногда задают вопрос: на какой политический институт похоже ВНС? А вот не надо нам стремиться быть похожими. Как сказал Президент - наша модель народовластия - если у кого-то есть что-то хорошее, мы посмотрим. Так и за нами уже смотрят. ВНС вызывает очень большой интерес. У меня за последнее время были китайские и арабские делегации. Когда мы бываем у россиян на площадке, постоянно задают вопросы: "А как устроено ВНС?" "Какие полномочия?" Уверяю вас, многое будут копировать и у Беларуси", - считает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Начальник отдела по образованию Бобруйского райисполкома Олеся Стельмак отметила: "Данное собрание - это еще один факт, подтверждающий, что народ слышит, к нему прислушиваются и в нашей стране воля народа играет определяющую роль".
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