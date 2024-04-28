Делегат ВНС: В нашей стране воля народа играет определяющую роль

Президент уже не один раз говорил, что мы находимся на каком-то - я бы не сказал переломном моменте - в преддверии следующего этапа развития нашей страны. И самое главное, чтобы этот переход от одного этапа к другому прошел без каких-то ломок и потрясений. Еще раз хочу повториться. Именно кандидатура Президента в должности руководителя ВНС с его колоссальным опытом и авторитетом нашей страны позволит правильно вписать ВНС в систему координат наших государственных органов.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома