Краткий пересказ от ИИ

Главная резиденция страны - Дворец Независимости - продолжает принимать гостей. В День народного единства в кулуары большой политики заглянула делегация Белорусской федерации футбола. Игроки, тренеры - всего больше 120 человек - смогли увидеть вживую уникальные интерьеры, созданные руками белорусских мастеров, и узнать историю знаковых для страны политических решений.

Футбольная делегация в самом центре белорусской государственности

Они привыкли играть на стадионах, где царит шум, а сегодня у них есть уникальная возможность заглянуть в кулуары, где вершится большая политика. В составе команды - больше 120 человек. Игроки и тренеры национальной и юношеской сборных, сотрудники и руководство Федерации футбола.

Евгений Булойчик, председатель Белорусской федерации футбола:

"Находиться сегодня в этот день, в праздник, это особое чувство, сильное чувство. В первую очередь гордость, наверное, за руководителя нашей страны, за нашего Президента. В целом чувство ответственности, волнения. Но хочу вас заверить, что мы все будем делать для того, чтобы белорусский футбол успешно развивался, добивался высоких успехов и таким образом вносил свой вклад в укрепление народного единства".

Делегация белорусского футбола заглянула за кулисы большой политики

Представители белорусского футбола увидели самые знаменитые залы Дворца Независимости и услышали настоящий эксклюзив. Гостям рассказали о скрытых от глаз деталях дипломатического протокола и показали места, где принимаются решения, меняющие историю.

Побывать во Дворце Независимости в День народного единства (одного из главных государственных праздников) - это лучший способ почувствовать масштаб этого великого дня и общность нашего народа.

Виталий Волосюк, начальник Департамента развития массового и любительского футбола Белорусской федерации футбола:

"Большая гордость, большая честь, что именно в этот праздник нам удалось побывать здесь. Безусловно, это исторические события, в том числе и для ассоциации Белорусской федерации футбола".

26 сентября сборная Беларуси сыграет против Албании

У белорусской сборной совсем скоро наступит время больших матчей. 26 сентября команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде против Албании в рамках Лиги наций.

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

"Мы и так не имеем права плохо играть, а тем более после посещения. Конечно, в любом случае это дополнительная для нас мотивация, такие хорошие события для того, чтобы когда будет что-то тяжело, чтобы мы понимали, что за нашей спиной стоит и страна, и люди".

Абсолютно каждая деталь Дворца Независимости - это повод для гордости, от монументальных интерьеров до хрусталя, созданных руками белорусских мастеров.

Конечно, в гости не принято ходить без подарков. Сувениры от футболистов, которые точно найдут свое место во Дворце Независимости.

Во Дворце Независимости ценят характер, дисциплину и преданность своей стране. Что так важно, и на футбольном поле этот визит - отличная мотивация для наших спортсменов, которые на поле играют за всю страну, которая верит и поддерживает их.