Делегация Джизакской области Узбекистана посетила производственные площадки Могилевского региона

III Форум регионов Беларуси и Узбекистана - это не только про конференции и переговоры, а еще и знакомство с потенциалом. 7 июля делегация Джизакской области побывала на нескольких производственных площадках Могилевского региона.

В Дрибинском районе изучили опыт белорусских коллег по выращиванию крупного рогатого скота герефордской породы. Предприятие смогло не только в разы увеличить его поголовье, но и расширить географию экспорта.

Сергей Андруш, гендиректор могилевского госплемпредприятия:

"В настоящее время ферма полностью укомплектована. Экспорт реализован на общую сумму порядка 500 тыс. долларов".

Бахром Юсупов, заместитель хокима Джизакской области (Узбекистан):

"Вопрос сотрудничества очень актуальный, потому что в некоторых отраслях Беларусь ушла вперед, в некоторых мы лидируем. Особенно для нас интересен опыт Беларуси в развитии сельского хозяйства. Узбекистан ежегодно закупает до 100 тыс. голов скота из разных стан, в том числе из Беларуси. Мы готовы реализовывать совместные предприятия по производству сыров, мороженого".

Заинтересовал коллег из Узбекистана и опыт в выращивании плодоовощной продукции в белорусских регионах на примере предприятия "Арника". Под яблоневые сады здесь отведено свыше 200 гектаров. Также зреет урожай крыжовника и вишни.

Виталий Нис, директор ООО "Арника-Агро":

"Каждый год мы садим сады. В 2026-м посадили 15 гектаров, в следующем планируем 25 гектаров. Производим реконструкцию хранилищ. В планах выходить дальше на экспорт в страны Африки, Азии".

Но сближает не только экономика, а общая история. Участники форума посетили Музей славы Могилевщины, где собран и трудовой, и боевой подвиг жителей региона в годы Великой Отечественной войны. Договорились развивать туристические контакты между белорусскими и узбекскими регионами.