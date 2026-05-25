Делегация из Казахстана изучила белорусский опыт инклюзивного голосования

Центральную избирательную комиссию посетила объединенная делегация Казахстана и офиса ОБСЕ.

Гостям провели экскурсию по нашему Центризбиркому, затем состоялись переговоры. Партнерам нужна наша экспертность по трафаретам Брайля. Ведь у нас это стандарт, а не разовая акция. Отдельно остановились на возможностях мобильности. Наша система мобильных комиссий для надомного голосования - одна из самых отлаженных на пространстве СНГ. Казахстан сейчас как раз находится в процессе реформирования избирательной системы. Они выбрали Беларусь в качестве надежного ориентира.

Юрий Фенонетов, заместитель главы Офиса программ ОБСЕ в Астане: "В Казахстане считают, что у Беларуси самый лучший опыт с инклюзивностью. Тут не только избирательное право, они будут изучать и другие вопросы, например, как внедрять концепцию ясного языка. Мы понимаем, что именно опыт Беларуси для Казахстана особенно интересен, потому что, наверное, стандарты, которые внедрила Республика Беларусь, легче всего могут внедряться и в Республике Казахстан".