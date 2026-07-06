Делегация из Узбекистана посетила предприятие "ПОЖСНАБ" в Борисове

На двустороннем треке Беларусь делает ставку на региональное взаимодействие.

Третий Форум регионов Беларуси и Узбекистана стартовал в Минске. В нем принимают участие представители 14 регионов этой центральноазиатской страны. Численность деловой делегации превышает 100 человек. В ее состав вошли представители министерств и ведомств, руководители регионов, промышленных предприятий, инвесторы.

В первые два дня гости посещают производства, знакомятся с экспортным потенциалом, обсуждают проекты взаимовыгодной кооперации.

Так, делегация во главе с вице-премьером Узбекистана 6 июля посетила предприятие "ПОЖСНАБ" в Борисове. Этот завод входит в число крупнейших по выпуску пожарной и аварийно-спасательной техники на евразийском пространстве. В Узбекистан поставки осуществляются с 2018 года. Аэродромные пожарные машины белорусского предприятия обеспечивают безопасность международных аэропортов Самарканда и Намангана. Теперь партнеры настроены на новые горизонты сотрудничества.

"Рынок Узбекистана очень интересен и уникален. В стране хорошо развита промышленность, есть производство автомобилей, - отметил директор ООО "ПОЖСНАБ" Олег Дерябин. - Для нас большая честь быть частью этого рынка. Мы уже работали на нем с разной степенью эффективности. Реализовывалась наша совместная автозаводом большая программа по созданию аэродромных машин. Сейчас мы возвращаемся на этот рынок, и нам бы очень хотелось, чтобы наши машины смогли оценить спасатели Узбекистана".

Кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества

"Кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана" - таков лейтмотив нынешнего форума. Основной день - среда. В рамках пленарных заседаний и тематических секций представители деловых кругов обсудят перспективы межрегиональной кооперации в промышленности, логистике, АПК, медицине. Запланировано подписание двусторонних документов.