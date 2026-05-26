Беларусь продолжает делиться своим электоральным опытом с международным сообществом. Центральную избирательную комиссию посетила объединенная делегация Казахстана и офиса ОБСЕ.

Вместе с казахстанскими парламентариями они интересуются, как в Беларуси создаются условия для голосования маломобильных граждан.

Беларусь делится стандартами инклюзии

Беларуси есть чем гордиться, и сегодняшняя встреча в ЦИК - подтверждение тезиса о том, что наша избирательная система не только открыта, но и гуманна. Чем же мы так интересны партнерам? Обо всем по порядку.

Беларусь здесь идет на шаг впереди многих постсоветских стран. Речь идет не просто о пандусах у дверей, а о философии "равного доступа". Во-первых, это трафареты Брайля. Мы уже много лет используем специализированные трафареты для незрячих людей. У нас это стандарт, а не разовая акция.

Во вторых - мобильность. Наша система мобильных комиссий для надомного голосования - одна из самых отлаженных на пространстве СНГ.

Гостям провели экскурсию по нашему Центризбиркому. В составе делегации - парламентарии из Казахстана, представители инклюзивных организаций и заместитель главы Офиса программ ОБСЕ в Астане, он же гражданин Австрии.

Обратим внимание на эту геометрию: дружественный Казахстан приводит за руку представителя Райского сада в наш ЦИК. А ведь ОБСЕ годами распространяла недостоверные отчеты о белорусских выборах, а сегодня их представители у нас в зале и внимательно слушают наших экспертов. Это называется "от слов к делу". Видимо, в ОБСЕ поняли: чтобы критиковать Беларусь, нужно сначала до нее дорасти.

Юрий Фенопетов, замглавы Офиса программ ОБСЕ в Астане:

"Республика Беларусь, Республика Казахстан - это относительно молодые государства, и прогресс, который был пройден за последние 30-35 лет, я думаю, значительный. Что касается оценки выборов, вы знаете, самая критическая оценка выборов, которую писала ОБСЕ, это были вообще-то выборы в США. Так что я думаю, что у каждого есть чему учиться".