3.85 BYN
2.75 BYN
3.21 BYN
Делегация Казахстана оценила условия для инклюзивного голосования в Беларуси
Беларусь продолжает делиться своим электоральным опытом с международным сообществом. Центральную избирательную комиссию посетила объединенная делегация Казахстана и офиса ОБСЕ.
Вместе с казахстанскими парламентариями они интересуются, как в Беларуси создаются условия для голосования маломобильных граждан.
Беларусь делится стандартами инклюзии
Беларуси есть чем гордиться, и сегодняшняя встреча в ЦИК - подтверждение тезиса о том, что наша избирательная система не только открыта, но и гуманна. Чем же мы так интересны партнерам? Обо всем по порядку.
Беларусь здесь идет на шаг впереди многих постсоветских стран. Речь идет не просто о пандусах у дверей, а о философии "равного доступа". Во-первых, это трафареты Брайля. Мы уже много лет используем специализированные трафареты для незрячих людей. У нас это стандарт, а не разовая акция.
Во вторых - мобильность. Наша система мобильных комиссий для надомного голосования - одна из самых отлаженных на пространстве СНГ.
Гостям провели экскурсию по нашему Центризбиркому. В составе делегации - парламентарии из Казахстана, представители инклюзивных организаций и заместитель главы Офиса программ ОБСЕ в Астане, он же гражданин Австрии.
Обратим внимание на эту геометрию: дружественный Казахстан приводит за руку представителя Райского сада в наш ЦИК. А ведь ОБСЕ годами распространяла недостоверные отчеты о белорусских выборах, а сегодня их представители у нас в зале и внимательно слушают наших экспертов. Это называется "от слов к делу". Видимо, в ОБСЕ поняли: чтобы критиковать Беларусь, нужно сначала до нее дорасти.
Юрий Фенопетов, замглавы Офиса программ ОБСЕ в Астане:
"Республика Беларусь, Республика Казахстан - это относительно молодые государства, и прогресс, который был пройден за последние 30-35 лет, я думаю, значительный. Что касается оценки выборов, вы знаете, самая критическая оценка выборов, которую писала ОБСЕ, это были вообще-то выборы в США. Так что я думаю, что у каждого есть чему учиться".
Казахстан сейчас как раз находится в процессе реформирования избирательной системы, они выбрали Беларусь в качестве надежного ориентира. Наш Центризбирком с гордостью делится системой, при которой человек с инвалидностью голосует не как исключение, а как главный избиратель.