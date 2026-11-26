В Минск с рабочим визитом прибыла делегация Никарагуа во главе с советником сопрезидентов республики Лауреано Ортегой Мурильо. Программа насыщенная: 26 ноября в белорусской столице пройдет пятое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В центре внимания - новые контракты на поставку белорусской техники, продовольствия и совместные проекты в промышленности и медицине. А вечером состоится знаковое событие в истории отношений двух стран - официальное открытие посольства Никарагуа в Беларуси.