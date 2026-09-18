Накануне в Китае стартовал форум Шанхайской организации сотрудничества по традиционной медицине.

Идеи равновесия и гармонии объединяют традиционную медицину различных стран и культур. Форум ШОС на площадке научного инновационного городка в новом районе Ганьцзян не первый год позволяет специалистам и представителям органов госуправления стран шанхайской семьи обсудить вопросы доступности, повышения качества и интеграции традиционных практик и передовых технологий.

Форум стал местом для дискуссий и обмена опытом. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению государств - таков белорусский подход. Он импонирует партнерам по ШОС, как-никак идеалы "шанхайского духа" объединяют. Площадка организации позволяет на практике реализовывать многие проекты, в том числе в области здравоохранения.

Игорь Брилевич, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"На последнем саммите ШОС в Бишкеке Президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, представил инициативу Беларуси об учреждении научного фонда ШОС, который содействовал бы интеграции потенциалов ученых наших стран. С помощью этого инструмента мы сможем поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях, включая здравоохранение, фармацевтику".

Отсюда и новые возможности для объединения интеллектуальных ресурсов и более ускоренного перехода к экономике знаний. Увидеть потенциал синергии научных достижений и традиционных методик лечения позволила экспозиция форума. Представлены как готовые препараты из области традиционной медицины, так и разработки на базе искусственного интеллекта.

"Наш робот для термочувствительной мокса-терапии уже получил регистрационное удостоверение медицинского изделия 2-го класса и широко используется более чем в 50 медицинских учреждениях по всему Китаю. Это оригинальная разработка профессора Чэнь Жисиня из Цзянсийского университета традиционной китайской медицины. Новая технология основана на древнем методе, представляет собой современное оборудование с эффективным достижением ощущения "получения энергии ци" и значительным лечебным эффектом. Этот робот может значительно повысить уровень услуг в больницах первичного звена и вести прижигание полынью в эпоху интеллектуализации", - отметил доктор медицинских наук, врач традиционной китайской медицины Цзян Юэся.

Практическая составляющая форума позволяет до мельчайших деталей погрузиться в традиционную китайскую медицину. Высоких гостей, в том числе делегацию Совета Республики, встречала Хундунская больница. Она имеет высшую категорию по китайской системе рейтинга клиник и специализируется на традиционных практиках лечения. Несколько лет назад больница обрела друзей и партнеров в Оршанском районе Беларуси.

Цю Голян, секретарь парткома КПК Наньчанской городской больницы традиционной китайской медицины Хунду:

"Наньчан и Оршанский район являются побратимами, поэтому наша больница также подписала соответствующее соглашение о сотрудничестве. В 2023 году друзья из Оршанского района приезжали к нам с ответным визитом. В сентябре прошлого года наша больница также специально направила делегацию с ответным визитом к вам. Уже есть предварительный консенсус по дальнейшему применению и популяризации традиционных методов китайской медицины. В дальнейшем мы будем продвигать эту работу".

Белорусская делегация вместе с иностранными коллегами также посетила 2-ю больницу при Наньчанском университете. Здесь реализуют принцип одного окна при обращении пациентов и повсеместно применяют цифровые технологии.

Делегация Совета Республики продолжит свою работу в провинции Цзянси, в программе - акцент на практику и внедрение подходов ТКМ в современную медицину, планируется посетить ряд компаний.