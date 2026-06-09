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Делегация Верховного суда России посетила мемориальный комплекс "Хатынь"
Автор:Редакция news.by
9 июня делегация Верховного суда России во главе с Игорем Красновым посетила несколько знаковых объектов Минской области. Среди них храм-памятник в честь Всех Святых, мемориальный комплекс "Хатынь" и урочище "Ивановщина" - новое место погребения массового расстрела мирных жителей.
В Хатыни для гостей провели экскурсию по музею и мемориальному комплексу. В финале Игорь Краснов вместе с Андреем Шведом возложили венок к памятнику погибшим мирным жителям - символу сожженных деревень Беларуси.