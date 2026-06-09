Делегация Верховного суда России посетила мемориальный комплекс "Хатынь"

9 июня делегация Верховного суда России во главе с Игорем Красновым посетила несколько знаковых объектов Минской области. Среди них храм-памятник в честь Всех Святых, мемориальный комплекс "Хатынь" и урочище "Ивановщина" - новое место погребения массового расстрела мирных жителей.