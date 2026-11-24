Краткий пересказ от ИИ

Деловые круги Вьетнама посетили Беларусь с целью изучения национального опыта в сфере мирного атома и налаживания технологического партнерства. Ключевым пунктом визита делегации ведущей энергетической компании страны стала Белорусская атомная электростанция в Островце.

С момента запуска Белорусская АЭС стала настоящей точкой притяжения для многочисленных зарубежных партнеров и гостей. Мировое сообщество с неподдельным интересом изучает белорусский опыт развития мирного атома, ведь страна начинала возведение этого стратегически важного объекта буквально с нуля, не имея собственных наработок в этой сфере.

Сегодня главный результат очевиден: Беларусь полностью обеспечивает себя электроэнергией. Многие государства об этом пока только мечтают - они тщательно просчитывают риски, сравнивают технологии и взвешивают все за и против, а для принятия такого решения им необходимо детально изучать лучшие мировые практики.

Вьетнаму это тоже близко. В марте 2026 года страна заключила с Россией межправительственное соглашение о строительстве своей первой АЭС. Проект предусматривает два энергоблока с реакторами общей мощностью 2400 МВт. Тип реакторов такой же, как и на Белорусской АЭС.

Вьетнамским гостям важно узнать, как шло возведение, в чем особенности ввода в эксплуатацию и как в стране формируется ядерная энергетическая инфраструктура.

В учебно-тренировочном центре обратили внимание и на нюансы подготовки кадров. Она у нас точно на высоком уровне. Белорусский подход соответствует всем международным нормам.

Александр Ерин, заместитель гендиректора ГП "Белорусская АЭС":

"В части подбора, отбора и подготовки кадров стоит отметить три основных момента. Это государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики, сооружение учебно-тренировочного центра. Начал он функционировать с 2016 года, и все обучение переведено именно на базе учебно-тренировочного центра в шаговой доступности от площадки "Белорусская АЭС". Третий момент - организация взаимодействия с международными организациями".

Сегодня уже можно гордиться белорусскими специалистами с экспертным опытом: они помогают сооружать атомные станции, участвуют в различных проектах и миссиях технической поддержки, а также приглашаются в качестве экспертов на действующие зарубежные АЭС Российской Федерации и других стран, отметил Александр Ерин.

Ву Нгок Минь, замдиректора департамента по инвестициям и строительству компании Vietnam Electricity (EVN):

"Нам предоставляется хорошая возможность много узнать о белорусском опыте в развитии ядерной энергетики, подготовке кадров, а также в управлении и строительстве сооружений и ввода в эксплуатацию энергоблока в Белорусской АЭС. Кроме того, интерес для нас представляет культура безопасности и такая сфера, как подготовка кадров. Та информация, что мы получили во время визита, будет для нас очень ценна и полезна в строительстве нашей собственной АЭС".

Белорусская АЭС - это первый пункт в маршруте наших вьетнамских коллег. Далее они отправятся знакомиться с городом атомщиков. Все-таки именно атомная электростанция и дала такой мощный толчок для развития и процветания всего города. И ведь это тоже своего рода наглядное пособие, как может измениться уклад людей после ввода в строй такого значимого объекта для всей страны.