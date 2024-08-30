Делегация Беларуси приняла участие в праздновании 80-летия Словацкого восстания

Чтить подвиг предков вместе. Белорусские военные приняли участие в мероприятиях по случаю 80-летия Словацкого национального восстания. В составе нашей делегации - представители Вооруженных Сил и посольства Беларуси, а также потомки бойцов Красной Армии, принимавших участие в событиях 1944 года.



Встреча прошла в резиденции правительства Словакии в Братиславе. Во время беседы с гостями из Беларуси и России премьер-министр Словацкой Республики особо отметил вклад воинов-красноармейцев в освобождение Словакии и Европы от немецко-фашистских захватчиков. В знак памяти о подвиге предков легли венки и цветы к подножию памятника в Музее Словацкого национального восстания в Банска-Бистрице.