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Делегация Беларуси в знак протеста покинула заседание постоянного комитета Бернской конвенции
Белорусская делегация в знак протеста покинула заседание постоянного комитета Бернской конвенции. Как отметили в Минприроды, там разгорелись дискуссии по поводу изменения модальности участия Беларуси в работе посткома. Вопрос внесли в повестку по инициативе Комитета министров Совета Европы. В свою очередь белорусская сторона заявила, что нет юридических оснований выносить этот вопрос на обсуждение и принимать решение. Делегация неоднократно подчеркивала - вопрос рассматривается в нарушение норм международного права, а также положений самой Бернской конвенции.
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