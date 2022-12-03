Делегация Беларуси в знак протеста покинула заседание постоянного комитета Бернской конвенции

Белорусская делегация в знак протеста покинула заседание постоянного комитета Бернской конвенции. Как отметили в Минприроды, там разгорелись дискуссии по поводу изменения модальности участия Беларуси в работе посткома. Вопрос внесли в повестку по инициативе Комитета министров Совета Европы. В свою очередь белорусская сторона заявила, что нет юридических оснований выносить этот вопрос на обсуждение и принимать решение. Делегация неоднократно подчеркивала - вопрос рассматривается в нарушение норм международного права, а также положений самой Бернской конвенции.