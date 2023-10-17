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Делегация БЖД участвует в заседании Международного совета по трансъевразийским перевозкам
Делегация Белорусской железной дороги принимает участие в XXXII заседании Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, которое проходит 17-18 октября в Москве в гибридном формате, сообщает БЕЛТА.
Белорусскую делегацию возглавляет первый заместитель начальника БЖД Петр Дулуб. "Участникам предстоит обсудить развитие трансъевразийских маршрутов, определить приоритетные векторы и точки роста. В числе вопросов - планы по развитию железных дорог, входящих в международные транспортные коридоры Восток - Запад и Север - Юг, развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, упрощение таможенных процедур, обеспечение бесперебойной организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок в евро-азиатском сообщении", - рассказали в пресс-центре.
Темами мероприятия также станут новые цифровые решения в сфере международных перевозок грузов, меры по обеспечению безопасности перевозок грузов в международном сообщении, вопросы зеленой повестки КСТП и развитие профессиональных компетенций в сфере логистики и организации перевозок грузов в евро-азиатском сообщении.
В честь 30-летия КСТП премией Eurasian Transportation Excellence за взаимодействие, партнерство и вклад в развитие КСТП награждено государственное предприятие "БТЛЦ" Белорусской железной дороги.
Фото: БЕЛТА
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