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Делегация из 45 учащихся японских колледжей приехала в Гомель

Все ребята из районов, пострадавших от катастрофы на АЭС в Фукусиме. Сейчас молодые люди получают аграрные профессии, многие разработали проекты по восстановлению своей малой родины. В Гомеле они встретились с представителями научной общественности региона. В университете имени Франциска Скорины будущие аграрии презентовали свои бизнес-проекты и получили ценные советы от белорусских ученых с 30-летним опытом в преодолении последствий радиационного загрязнения.

Иностранные гости встретились в Гомеле и с представителями областного управления по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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