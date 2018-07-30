Делегация из 45 учащихся японских колледжей приехала в Гомель

Все ребята из районов, пострадавших от катастрофы на АЭС в Фукусиме. Сейчас молодые люди получают аграрные профессии, многие разработали проекты по восстановлению своей малой родины. В Гомеле они встретились с представителями научной общественности региона. В университете имени Франциска Скорины будущие аграрии презентовали свои бизнес-проекты и получили ценные советы от белорусских ученых с 30-летним опытом в преодолении последствий радиационного загрязнения.