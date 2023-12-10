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Делегация из Китая посетила технопарк БНТУ
В Беларусь продолжаются визиты из Китая. Делегация Цзинаньского научно-исследовательского института медицины и здравоохранения посетила технопарк БНТУ.
Ознакомились с отечественными разработками. Это коленные эндопротезы, технологии для сращивания костей, капы для сна. Технопарк сейчас включает 16 резидентов из крупных предприятий нашей страны.
Сотрудничество с Китаем идет по многим направлениям. Наш товарооборот за этот год уже вплотную подошел к отметке в 5,8 миллиарда долларов. Результатом взаимодействия двух стран стало множество громких проектов: от производства автомобилей до биотехнологий.
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