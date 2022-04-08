Делегация из Москвы знакомится с инновациями в школах и гимназиях Минска

Есть ощущение, что мы работаем в едином алгоритме. Очень важная история связана с тем, что в Москве мы стараемся создавать такие общеобразовательные продукты, которые возникают по инициативе образовательных организаций. И вот здесь, в 13-й гимназии, мы видим, что действительно, эта логика реализуется и в Минске. Здесь очень много интересных собственных решений, которые подхватываются уже потом городскими властями и реализуются на уровне города.

Андрей Зинин, директор Городского методического центра Департамента образования и науки г. Москвы (Россия)