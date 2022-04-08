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Делегация из Москвы знакомится с инновациями в школах и гимназиях Минска

Белорусский опыт в сфере образования для российских коллег. Делегация из Москвы в эти дни знакомится с инновациями в школах и гимназиях Минска. Медиацентры, научные лаборатории, электронные программы обучения, а также социокультурные проекты - все это ученики вместе с педагогами 13-й минской гимназии разрабатывают сами. Гости из российской столицы - представители городского методического центра Департамента образования и науки Москвы оценили и смарт-технологии, которые активно внедряют в этом учебном заведении.

Есть ощущение, что мы работаем в едином алгоритме. Очень важная история связана с тем, что в Москве мы стараемся создавать такие общеобразовательные продукты, которые возникают по инициативе образовательных организаций. И вот здесь, в 13-й гимназии, мы видим, что действительно, эта логика реализуется и в Минске. Здесь очень много интересных собственных решений, которые подхватываются уже потом городскими властями и реализуются на уровне города.
Андрей Зинин, директор Городского методического центра Департамента образования и науки г. Москвы (Россия)

Делегация из России посетила также и средние специальные учебные заведения Минска. Опыт наших колледжей и лицеев заинтересовал гостей. Отметим, что это ответный визит. В марте белорусские коллеги знакомились с опытом работы учебных заведений Москвы.

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