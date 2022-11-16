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Делегация из РФ во главе Эллой Памфиловой прибыла на открытие форума "Молодежь и выборы"
У молодежи есть запрос на повышение электоральной культуры. Об этом заявил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко. В Минске стартовал белорусско-российский форум "Молодежь и выборы". Делегация из Российской Федерации прибыла во главе с председателем избирательной комиссии Эллой Памфиловой. В программе визита - вопросы организации и проведения электоральных кампаний. Особое внимание - повышению правовой культуры молодежи двух стран. Сегодня стороны почтили память погибших во время Великой Отечественной войны, возложив цветы к подножию стелы "Минск - город-герой".
Недавно главы государств СНГ подписали соглашение о создании Координационного совета избирательных органов стран СНГ. Мы выступили с инициативой о том, что было бы неплохо создать при этом органе молодежный совет. Тогда мы бы имели обратную связь, чтобы изучать ценностные ориентиры современной молодежи и мотивировки для ее участия в электоральных кампаниях и повышения правовой грамотности при этом.
Новые вызовы, жизнь меняется очень быстро. Динамика такова, что мы должны не только успевать, но и на опережение работать. Мы должны прогнозировать, какие будут вызовы завтра. Молодежь должна быть в авангарде. Потому что это в основном ваша судьба, ваша жизнь, а мы должны со своей точки зрения своего опыта помочь.
Уже завтра, в основной день форума, руководители избирательных органов подпишут соглашение о сотрудничестве. Состоится диалог между молодежью регионов. На видеосвязи будет и Москва.
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