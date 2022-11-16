Делегация из РФ во главе Эллой Памфиловой прибыла на открытие форума "Молодежь и выборы"

Новые вызовы, жизнь меняется очень быстро. Динамика такова, что мы должны не только успевать, но и на опережение работать. Мы должны прогнозировать, какие будут вызовы завтра. Молодежь должна быть в авангарде. Потому что это в основном ваша судьба, ваша жизнь, а мы должны со своей точки зрения своего опыта помочь.

Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России